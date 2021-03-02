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Haberler Manisa Otlara atılan tarım ilacı arıları öldürdü

Otlara atılan tarım ilacı arıları öldürdü

Otlara atılan tarım ilacı arıları öldürdü

2.3.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesine bağlı Bahçecik Mahallesi'nde yabani otları kurutmak için çiftçiler tarafından kullanılan zirai tarım ilacı nedeniyle 100 binden fazla arı telef oldu.

25 yıldır arıcılıkla uğraşan Halil Avcı (46) maddi zararının 55 bin lira civarında olduğunu söyledi. 25 yıllık birikiminin elinden gittiğini söyleyen Avcı, "Çiftçilerimiz ne olur tarımsal ilaçlamaya dikkat etsin. Ben yandım başka arıcılar yanmasın" dedi.

EMRE SAÇLI

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