Geri dönüsüm tesisi alevlere teslim oldu

MANİSA'NIN Yunusemre ilçesinde bir geri dönüşüm tesisinin atık depolama sahasında yangın çıktı. Atatürk Mahallesi Dericiler Sitesi yakınlarındaki bir geri dönüşüm tesisinde atıkların depolandığı sahadan dumanların yükselmesi üzerine itfaiye ekiplerine haber verildi.

Rüzgarın da etkisiyle hızla tutuşan atıklar nedeniyle büyüyen yangına çok sayıda itfaiye ekibi ve ilçe belediyelerin su tankerleri müdahalede bulundu. Yangın, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu söndürüldü.