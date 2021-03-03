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İzinli olarak dışarı çıktığı saatlerde yerlere atılan maskeleri topluyor

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Nedim Hergül, pandemi döneminde en çok dikkat edilmesi gereken maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat çeken bir iş yapıyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından sokağa atılan cerrahi maskeleri toplayarak, çevre temizliği konusunda örnek olan Hergül, konuya dikkat çekmek için duyarlılık çağrısı yaptı.