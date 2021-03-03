Burhaniye ilçesinde yazdığı sigara karşıtı ve çevreci şiirler ile adını duyuran emekli Ahmet Nedim Hergül, kullanılmış maskelere dikkat çekiyor.
Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ahmet Nedim Hergül, pandemi döneminde en çok dikkat edilmesi gereken maske, mesafe ve temizlik konusunda dikkat çeken bir iş yapıyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından sokağa atılan cerrahi maskeleri toplayarak, çevre temizliği konusunda örnek olan Hergül, konuya dikkat çekmek için duyarlılık çağrısı yaptı.
03.03.2021, 18:32
Burhaniye ilçesinde yazdığı sigara karşıtı ve çevreci şiirler ile adını duyuran emekli Ahmet Nedim Hergül, kullanılmış maskelere dikkat çekiyor.
İzinli olarak dışarı çıktığı saatlerde yerlere atılan maskeleri topluyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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