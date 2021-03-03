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Haberler Manisa İzinli olarak dışarı çıktığı saatlerde yerlere atılan maskeleri topluyor

İzinli olarak dışarı çıktığı saatlerde yerlere atılan maskeleri topluyor

’in ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki , pandemi döneminde en çok dikkat edilmesi gereken , mesafe ve temizlik konusunda dikkat çeken bir iş yapıyor. Duyarsız vatandaşlar tarafından sokağa atılan cerrahi maskeleri toplayarak, çevre temizliği konusunda örnek olan Hergül, konuya dikkat çekmek için duyarlılık çağrısı yaptı.

İzinli olarak dışarı çıktığı saatlerde yerlere atılan maskeleri topluyor
DHA

03.03.2021, 18:32

Burhaniye ilçesinde yazdığı sigara karşıtı ve çevreci şiirler ile adını duyuran emekli Ahmet Nedim Hergül, kullanılmış maskelere dikkat çekiyor.

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