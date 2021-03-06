73’lük sapık tutuklandı

MANİSA'NIN Demirci ilçesinde 73 yaşındaki emekli asker M.K. 20 yaşındaki genç kıza 9 yaşından beri cinsel istismarda bulunduğu gerekçesi ile tutuklandı. 11 yıldır uğradığı taciz olayını anlatan S.M. ifade sırasında bayıldı. Genç kıza müdahale edilirken, zanlı için linç ihtimaline karşı geniş güvenlik önlemleri alındı. Cinsel istismar ve taciz iddiasıyla emniyette sorgulaması tamamlanan M.K. adliyeye sevk edildi. M.K. saatler süren sorgulamanın ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

FATİH ŞENDİL