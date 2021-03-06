Uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 2 kişi tutuklandı

Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin durdurduğu otomobilde 80 gram metamfetamin ele geçirildi. Araçtaki 2 kişi gözaltına alındı.

Ekipler, ihbar üzerine yaptıkları üst aramasında 7 sentetik hap ile 2 gram metamfetamin buldukları kişiyi de yakaladı.

Operasyonlarda gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin bir depoya yaptığı baskında ise 155 kilogram kaçak tütün, 22 kilogram bandrolsüz tütün ile 85 adet bandrolsüz makaron ele geçirildi. Ekipler depoda yakalananlarla ilgili kişileri bulmak için çalışma başlattı.