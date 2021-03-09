45 yıl sonra gazilik şerefi

Manisalı 65 yaşındaki Ahmet Aygın, 1975 yılında Şanlıurfa Akçakale'de askerlik görevini yapıyordu. O yıllarda PKK terör örgütü yavaş yavaş örgütleniyor ve kaçakçılar vasıtasıyla mühimmat depoluyordu. Ahmet Aygın da görev yaptığı Şanlıurfa Akçakale'de sınır karakolunda onlara göz açtırmıyordu.

'HER GECE ÇATIŞMA VARDI'

Jandarma Çavuş Ahmet Aygın, sınır görevi boyunca çok fazla çatışmaya girdi, yakın arkadaşlarını şehit verdi. O dönemi anlatan Ahmet Aygın, "Orada her gece pusu vardı, sabaha kadar pusuda yatıyorduk. Sınırda birlikte görev yaptığım çok sevdiğim İzmirli çavuş arkadaşımı şehit vermiştim. PKK'nın ilk zamanları olduğu için silah taşıyorlardı. Biz de bunlara geçit vermemek için çatışmalara giriyorduk. Bir gece yine çatışma oldu, o esnada döşenen mayına bastım. Patlamayla birlikte ben savruldum. Yanımdaki arkadaşım beni kurtarmak için çekerken o da yaralandı. Beni kurtarmak isteyen o arkadaşım 3 ay sonra şehit oldu. Ben ise 11 ay GATA'da yattım. Ayağımın ön kısmı olduğu gibi gitti. Yıllarca tedavi gördüm. Şimdi protezle yaşıyorum" diye konuştu.

BÜYÜK ONUR

Ayağından yaralanıp sakat kalan Ahmet Aygın, 45 yıl sonra gazilik unvanına kavuşmanın sevincini yaşadı. Sevinçten ağlayan Gazi Aygın, "O zamanki imkanlar zordu. Hastanede tutulan ifademi bulamadım, evraklara ulaşamadım. Yıllarca o şekilde kaldı. Kendimce ben gaziydim ama maalesef bir belgem yoktu. Bundan dolayı çok üzülüyordum. İnsanlara 'ben gaziyim' dediğim zaman bazıları 'hadi oradan' diyorlardı. Bu beni çok yaraladı. 45 yıl sonra gazilik unvanımı alınca o kadar çok sevindim ki anlatamam. Benim için para pul önemli değil, bana 'gazi' desinler yeterdi. Yıllar sonra bu onura, gurura kavuştum" açıklamasını yaptı.

'ŞEHİT OLMAYI ÇOK İSTERDİM'

ŞEHİT olmayı çok arzuladığını ancak gazilik onuruna eriştiğini dile getiren Ahmet Aygın, "Şehit haberlerini duyunca dayanamıyorum, gözyaşlarımı tutamıyorum. Ben de şehit olmayı isterdim. Bu vatan için hepimiz can vermeye hazırız. Gencecik evlatlarımız bu PKK'lı teröristler tarafından şehit ediliyor. Allah teröristlerin belasını versin. Bizim verdiğimiz mücadele şanlı ordumuz tarafından devam ettiriliyor. Bizim devletimiz milletimiz bu teröristlere ve onların destekçilerine geçit vermeyecek" diye konuştu.

NERMİN UÇTU