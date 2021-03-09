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Haberler Manisa Manisa’da kaçak kazıya suçüstü

’da kaçak kazıya suçüstü

’nın ilçesinde bir arazide kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan jandarma ekipleri 5 kişiyi suçüstü yakaladı.

Manisa’da kaçak kazıya suçüstü
İHA

09.03.2021, 14:14

Manisa İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube ve İstihbarat Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar sonucunda Alaşehir İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk sahasında izinsiz kazı yapılacağının öğrenilmesi üzerine ekipler tarafından Alaşehir'in Cabarburhan Mahallesi Serinkuyu mevkisinde dün akşam saat 19.30 sıralarında 4 şüpheli şahıs, başka bir şahsın arazisinde ve arazi sahibinin bilgisi dahilinde kaçak kazı yaptıkları sırada suçüstü yakalandı. Şüpheli şahısların suç aleti olarak kullandıkları alet, ekipman ve Renault marka araca cumhuriyet savcısının talimatı ile el konulurken, kazı yapan 4 kişi ve arazi sahibi toplam 5 kişi hakkında adli tahkikata başlandı.

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