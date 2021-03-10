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Haberler Manisa Çimento mikserine çarpan kamyonet sürücüsü öldü

Çimento mikserine çarpan kamyonet sürücüsü öldü

Çimento mikserine çarpan kamyonet sürücüsü öldü

10.3.2021

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde, çimento yüklü miksere arkadan çarpan kamyonet sürücüsü Mehmet Erdal (57) hayatını kaybetti. Kazanın ardından mikser sürücüsü gözaltına alındı.

SÜRÜCÜ GÖZALTINA ALINDI

Kaza, önceki gün saat 22.30 sıralarında Salihli-Alaşehir karayolu Kavaklıdere Çayı Köprüsü üzerinde meydana geldi. Mehmet Erdal yönetimindeki kamyonet, aynı yönde giden Ali Göker (57) yönetimindeki 06 EU 4393 plakalı çimeto yüklü miksere arkadan çarptı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, kamyonet sürücüsü Erdal'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerine gelen savcının incelemesinin ardından Mehmet Erdal'ın cesedi Alaşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Misker sürücüsü Göker ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

■ SERKAN ÖZCAN

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