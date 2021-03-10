Selendi'de lavanta seferberliği

MANİSA'NIN Selendi ilçesinde Türkiye'nin en uzun lavanta yolu olması planlanan 'Yol boyu lavanta' projesi kapsamında lavantalar 3. cemrenin toprağa düştüğü gün toprakla buluştu. Selendi Gönüllüleri Platformu tarafından hayata geçirilen proje ile İzmir-Ankara yol ayrımından Selendi'ye kadar olan 16 kilometrelik yolun her iki tarafına lavanta ekimleri İlçe Kaymakamı Ali Yıldırım'ın da katıldığı organizasyon ile yapıldı.

ARILAR DA BESLENECEK

SOSYAL medya üzerinden oluşturulan Selendi Gönülleri Platformu'nun hayata geçirdiği proje Selendi'nin turizm potansiyelini artırarak bir marka haline gelmesini sağlayacak. Projenin ayrıca erozyona da faydası olacağı düşünülüyor. Bölgedeki çiftçiler, 16 kilometrelik yol boyunca yetişecek olan lavantalardan zarar vermemek şartıyla çelik alarak tarlalarına dikip, kendi lavanta tarlalarını oluşturabilecek. Bölgede arıcılık ile uğraşan halkın arılarının verimini de artıracak olan lavanta sayesinde yine dolaylı olarak bölge halkı daha fazla kazanç sağlayacak.

Lavantalardan elde edilen polenlerden oluşacak ballardan ilçenin ekonomik kalkınmasına da katkı sağlayacak. Konuyla ilgili açıklama yapan projenin mimarlarından olan Selendi Gönüllüleri Platformu kurucusu Dr. Şaban Gürcan, "İlçemize ve doğaya nasıl bir güzellik katabiliriz diye düşündük ve Türkiye'de hiç olmayan yol boyu lavanta projesine başladık. İzmir Ankara karayolu ayrımından ilçemize kadar olan 16 kilometrelik bölümde yol kenarlarını sağlı sollu lavantalarla donatarak insanların içinden geçerken mutluluk duyacağı lavanta kokularının olduğu bir ortam sağlamak istedik.

TÜRKİYE'DE BİR İLK

ARAŞTIRMALARIMIZA göre Türkiye'de böyle bir proje yok. Üstelik bundan sonra diğer yerlere de model olabilecek bir proje olduğunu düşünüyoruz. Bu lavantalar erozyonla savaşta da da çok önemli bir bitki. Yol kenarlarında bulunan şarampollere de toprak akımını engelleyerek karayollarına da büyük tasarruf sağlamış olacak. Belki de bu projeyi karayolları başka yerlerde kullanarak Türkiye geneline yayılmasını sağlayacaktır" dedi.

ADEM ÇAKIR