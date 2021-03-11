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Haberler Manisa Kardeşinin bileziklerini çalan şüpheli serbest bırakıldı

Kardeşinin bileziklerini çalan şüpheli serbest bırakıldı

'nın ilçesinde kardeşinin bileziklerini çalan şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ü.Ö. sorgusunda suçunu itiraf ederek çaldığı 5 bileziği ve bin 500 lirayı ekiplere teslim etti. Jandarma da bilezikleri, M.Ö.'ye verdi.

Kardeşinin bileziklerini çalan şüpheli serbest bırakıldı

11.03.2021, 23:35

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gökköy Mahallesi'nde yaşayan M.Ö. (47) tarlasından evine döndüğünde, giriş kapısındaki pencerenin camının kırık olduğunu, yatak odasına gittiğinde ise torba bezde sakladığı 5 bilezik ile bin 500 lirasının yerinde bulunmadığını fark etti.

Durumun bildirilmesi üzerine jandarma ekipleri, inceleme başlattı. M.Ö'nün yakınlarını sorgulayan ekipler, şüpheli ifadeleri üzerine müştekinin kardeşi Ü.Ö.'yü (55) gözaltına aldı.

Ü.Ö. sorgusunda suçunu itiraf ederek çaldığı 5 bileziği ve bin 500 lirayı ekiplere teslim etti. Jandarma da bilezikleri, M.Ö.'ye verdi.

Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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