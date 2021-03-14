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Haberler Manisa Kanala uçan araçta ölümden döndüler

Kanala uçan araçta ölümden döndüler

Kanala uçan araçta ölümden döndüler

14.3.2021

MANİSA'NIN Şehzadeler ilçesi, Çavuşoğlu Mahallesi yönünden seyir halinde olan Hakan Yılmaz (23) idaresindeki 45 AFT 084 plakalı minibüsle Manisa yönünden seyir halinde olan Tenzile Bağcı (33) idaresindeki 45 S 0558 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle her iki araç da yoldan çıkarak kanala uçtu.

Otomobilde bulunan Tenzile Bağcı ve annesi Meral Göçer (60) yaralandı. Anne ve kızı çevredekiler tarafından kanaldan çıkarıldı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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