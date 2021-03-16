MANİSA'NIN Akhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan Nurettin Demircan (45) hayatını kaybetti. Kaza, önceki akşam saat 20.15 sıralarında ilçeye bağlı kırsal Hamit Mahallesi'nde meydana geldi. Zeytin bahçesinden evine dönen Nurettin Demircan idaresindeki 17 DF 963 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, evli ve 3 çocuk babası Demircan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
■ KENAN MOLLA
Bahçeden evine dönerken traktörün altında kaldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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