Hastane inşaatında defalarca bıçaklandı

MANİSA'NIN Kula ilçesinde daha önceden çalıştığı hastane inşaatına, yeniden işe başlamak için giden Remzi Tırtar (35), önceden husumetli olduğu elektrik ustası Ferhat S. tarafından vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçaklandı. Tırtar, aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralandı. Kavgada kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanan Ferhat S. gözaltına alınarak işlemler için Kula İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
■ BATUHAN ULU
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