  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Mesire alanında vahşet! İple bağlayıp döverek öldürdüler

Mesire alanında vahşet! İple bağlayıp döverek öldürdüler

'nın ilçesinde, mesire alanında 4 kişi tarafından ip ile bağlandıktan sonra yumruk ve sopa darbeleriyle feci şekilde dövülen (39), kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Mesire alanında vahşet! İple bağlayıp döverek öldürdüler
DHA

16.03.2021, 10:42 Güncelleme Tarihi: 16.03.2021, 10:44

Olay dün saat 01.00 sıralarında Adala Mahallesindeki mesire alanında meydana geldi. İlyas Filiz ile Ali Akın (31) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken iddaya göre İlyas Filiz, baçıkla Ali Akın'ı karnından yaralayıp, kaçtı. Akın'ın yaralandığını duyan arkadaşları, Filiz'in peşine düştü. Yaklaşık yarım saat kadar sonra Filiz'i mesirei alanı yakınında yakalayan E.T. (27), M.K. (26), İ.D.E. (20) ve K.A. (26), ip ila bağladıktan sonra sopa ve yumruk darbeleriyle öldüresiye dövdü. Ağır yaralı olarak Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Filiz, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

4 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Öte yandan bıçak darbesi ile ağır yaralanan Ali Akın'ın ilçede bir özel hastanede gördüğü tedavinin ardından Manisa Şehir Hastanesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Akın'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi. Jandarma olayın ardından Filiz'i bağlayıp, darp ederek ölümüne neden oldukları ileri sürülen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Mesire alanında vahşet! İple bağlayıp döverek öldürdüler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.