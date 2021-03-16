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Haberler Manisa Sulama kanalından 137 kamyon çöp çıktı

Sulama kanalından 137 kamyon çöp çıktı

Sulama kanalından 137 kamyon çöp çıktı

16.3.2021

MANİSA Şehzadeler'de DSİ'ye ait sulama kanalının Nurlupınar mahallesinden geçen 700 metrelik kapalı bölümünden 137 kamyon dolusu katı atık çıkartıldı.

Buzdolabından telefon direğine kadar birbirinden ilginç eşyaların bulunduğu atıklar görenleri şaşırttı. Temizlenen sulama kanalına atık girişinin önlenmesi için biri kesitin girişine olmak üzere 2 ızgara yerleştirildi. Sulama Kanalı'nda 7 ayrı noktadan gözlem amaçlı açılan çukurların üzerinin kapatılması için 30 adet betonarme kapağı yapıldı.

■ NERMİN UÇTU

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