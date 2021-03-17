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Denizli ve Manisa'nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor

Soğuklar etkisini gösteriyor. Türkiye'nin bazı kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Denizli ve Manisa'nın yüksek rakımlı bölgelerinde kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiliyor.

AA 17.03.2021, 13:39 Güncelleme Tarihi: 17.03.2021, 13:53