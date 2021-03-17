Turgutlu'da ova yolunda meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki 45 N 5560 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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