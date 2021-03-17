  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

’nın ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil sulama kanalına uçtu. Kazada otomobilin sürücüsü yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı

17.03.2021, 19:03

Turgutlu'da ova yolunda meydana gelen kazada Hüseyin K. idaresindeki 45 N 5560 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu sulama kanalına devrildi. İhbar üzerine kaza yerine sağlık, AKS ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, 112 Acil Servis ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı şahsın durumunun iyi olduğu ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.



haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kontrolden çıkan otomobil sulama kanalına uçtu: 1 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.