Servislerin çarpıştığı kazada 10 işçi yaralandı

MANİSA'DA işçi servislerinin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 10 kişi yaralandı. Kaza, Salihli-Gördes yolu Eldelek Mahallesi'nde meydana geldi. Salihli istikametinden, Gördes istikametine giden Süleyman A. (61) idaresindeki 45 J 6959 işçi servisi ile karşı yönden gelen ve yolcusu bulunmayan Hakan S. (42) yönetimindeki 45 J 7174 plakalı işçi servisi çarpıştı.

KAZADA her 2 servis şoförü ile işçilerden N.S. (33), I.A. (30), I.G. (40), M.A.Y. (42), H.A. (37),

N.A. (53), M.Ç. (43) ve E.Ç. (36) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından çeşitli hastanelere kaldırıldı.

■ EMRE SAÇLI