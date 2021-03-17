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Haberler Manisa Taklalar atıp tarlaya uçan araçta yaralandı

Taklalar atıp tarlaya uçan araçta yaralandı

Taklalar atıp tarlaya uçan araçta yaralandı

17.3.2021

MANİSA'DA direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil, taklalar atarak tarlaya uçtu. Kaza, dün sabah saat 08.00 sıraları Şehzadeler ilçesi Manisa- Turgutlu çevre yolu üzerinde meydana geldi. Turgutlu yönünden Manisa yönüne giden Rabia Nur Ö. (28). idaresindeki otomobil, direksiyon hakimiyetini kaybederek takla attı. Takla atan otomobil yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Sağlık ekipleri yaralı kadın sürücüyü hastaneye kaldırdı. Rabia Nur Ö'nün hayati tehlikesi olmadığı öğrenildi.

■ SERKAN ÖZCAN

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