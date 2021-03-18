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Haberler Manisa Arabası terk edilmiş halde bulunmuştu! Ekipler tarafından aranan adam...

Arabası terk edilmiş halde bulunmuştu! Ekipler tarafından aranan adam...

'nın ilçesinde ailesi tarafından kayıp ihbarında bulunulan 75 yaşındaki kişinin, yatağında cansız bedeni bulundu.

Arabası terk edilmiş halde bulunmuştu! Ekipler tarafından aranan adam...
AA

18.03.2021, 16:04

Muradiye Mahallesi'nde bakkal işleten Muammer Akkaya'dan (76) dün sabah saatlerinden itibaren haber alamayan yakınları, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İncelemede, otomobiliyle Muradiye'den Bağyolu Mahallesi'ne doğru gittiği tespit edilen Akkaya'nın aracı Gediz Nehri yakınlarında terk edilmiş bulundu.

Nehir çevresinde jandarma ekiplerince arama kurtarma çalışması başlatıldı. Çalışmalara AFAD, AKUT ve ANDA ekipleri ile İzmir Emniyet Müdürlüğüne bağlı Sualtı Arama personeli de destek verdi.



Nehir yatağı drone ile taranırken, su altı ekipleri de belirlenen bölgelerde dalış yaptı. Arama kurtarma çalışmalarını takip eden kayıp kişinin oğlu Mahir Akkaya, gazetecilere, babasının herhangi bir sorunu olmadığını belirtti.

Ekipler, bir süre sonra Akkaya'nın cesedini, otomobilin terk edildiği bölgeden yaklaşık 10 kilometre uzaklıkta nehir yatağında buldu.

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