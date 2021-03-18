Manisa'da şehit Onur Karakaya'nın adının verildiği park açıldı

Turgutlu Belediyesince Avşar Mahallesi'nde gerçekleştirilen parkın açıldı. Parka, kahraman Mehmetçik Onur Karakaya'nın ismi verildi.

Belediye tarafından Avşar Mahallesi'nde inşa edilen, içerisinde ağaçlandırma sahası, oturma alanları ve çocuk oyun alanının bulunduğu parkın açılışına Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Bahri Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, mahalle muhtarları, daire müdürleri ile vatandaşlar da katıldı.