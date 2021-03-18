  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da şehit Onur Karakaya'nın adının verildiği park açıldı

'da şehit 'nın adının verildiği park açıldı

Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesinde, 1 sene önce bölücü terör örgütü mensuplarınca havanla yapılan taciz atışı sonucunda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı 'nın adının verildiği parkın açılışı memleketi 'da yapıldı.

Manisa'da şehit Onur Karakaya'nın adının verildiği park açıldı
AA

18.03.2021, 19:56

Turgutlu Belediyesince Avşar Mahallesi'nde gerçekleştirilen parkın açıldı. Parka, kahraman Mehmetçik Onur Karakaya'nın ismi verildi.

Belediye tarafından Avşar Mahallesi'nde inşa edilen, içerisinde ağaçlandırma sahası, oturma alanları ve çocuk oyun alanının bulunduğu parkın açılışına Turgutlu Kaymakamı Ali Yılmaz, İl Jandarma Alay Komutanı Yardımcısı Bahri Bostancı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Halim Karaer, İlçe Emniyet Müdürü Harun Tutak, şehidin babası İbrahim ve annesi Ümmü Karakaya, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler, mahalle muhtarları, daire müdürleri ile vatandaşlar da katıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da şehit Onur Karakaya'nın adının verildiği park açıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.