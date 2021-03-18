Metruk binada kumar oynarken yakalandılar!

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, Eskicami Mahallesi 15.Sokak'ta bulunan metruk bir binada kumar oynatıldığı bilgisine ulaştı.

Belirlenen adrese baskın düzenleyen ekipler, 2 yuvarlak masada kumar oynayan 7 kişiyi suçüstü yakaladı.

Metruk bina mühürlenirken, kumar oynarken yakalanan 7 kişiye kumar oynamak-oynatmak ve korona virüs tedbirlerini ihlalden kişi başı 900 olmak üzere toplam 6 bin 300 lira ceza yazıldı.

Salihli'de huzur ve güvenliğin sağlanması için suç ve suçlularla etkin ve kararlı mücadelenin devam edeceği belirtildi.