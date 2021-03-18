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Haberler Manisa Seyir halindeki kamyonetin kasası alev topuna döndü

Seyir halindeki kamyonetin kasası alev topuna döndü

’nın ilçesinde seyir halindeki eşya yüklü açık kasa kamyonet alev aldı. Önce yoldan geçen araçların yangın tüpleri ile ardından da itfaiye ekiplerinin müdahaleleri ile söndürülen yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Seyir halindeki kamyonetin kasası alev topuna döndü
İHA

18.03.2021, 17:56

Olay, saat 17.00 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Salihli Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Salihli yönünden Kula yönüne giden 45 RA 3224 plakalı Ford marka açık kasa kamyonetin kasasında bulunan eşyalar, henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı.

Alevleri gören kamyonet şoförü aracı yol kenarına çekerken, yangına ilk müdahale, yoldan geçen diğer araçlardaki yangın tüpleri ile yapıldı.

İhbar edilmesi olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri, kamyoneti saran alevlere müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında, kamyonet kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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