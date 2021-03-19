Yemek yaparken tüp alev alınca yaralandı

MANİSA'DA piknik tüpünün alev alması sonucu 1 kişi yaralandı. Olay, Salihli'nin Özyurt Mahallesi'ndeki bir apartmanda meydana geldi. Döne K. (27) evinin mutfağında yemek yapmak isterken piknik tüpü birden alev aldı. Tüpün alev almasıyla üzerindeki kıyafetleri tutuşan Döne K'nin ellerinde ve vücudunda yanıklar oluştu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Döne K'nin vücudunda üçüncü derece yanık oluştuğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI