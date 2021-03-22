Olay, Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin intihar edebileceğinden şüphelenen bir kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu.
Manisa’da annesinin intihar girişiminde bulunduğundan şüphelenen oğlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Balkon camını kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yarı baygın halde buldukları 52 yaşındaki kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen N.G’nin çok sayıda depresyon hapı aldığı öğrenildi.
22.03.2021, 19:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021, 20:01
Olay, Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin intihar edebileceğinden şüphelenen bir kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu.
‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp içeri girdi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.