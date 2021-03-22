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Haberler Manisa ‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp içeri girdi

‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp içeri girdi

’da annesinin intihar girişiminde bulunduğundan şüphelenen oğlu, itfaiye ekiplerinden yardım istedi. Balkon camını kırarak eve giren itfaiye ekipleri, yarı baygın halde buldukları 52 yaşındaki kadını sağlık ekiplerine teslim etti. Ailevi sorunlar yaşadığı belirtilen N.G’nin çok sayıda depresyon hapı aldığı öğrenildi.

‘Annem intihar edebilir’ dedi, itfaiye camı kırıp içeri girdi
İHA

22.03.2021, 19:15 Güncelleme Tarihi: 22.03.2021, 20:01

Olay, Şehzadeler ilçesi Nişancıpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesinin intihar edebileceğinden şüphelenen bir kişi Manisa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine ihbarda bulundu.

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