Emine Erdoğan Manisa'da tezgahın başına geçti dikiş dikti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan TYH Uluslararası Tekstil AŞ'nin fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Varank, firmanın ülke ve bölge ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını, ülkenin dört bir tarafında 9 üretim tesisi, 2 lojistik merkez, 2 planlama ve yönetim merkezi ve toplamda 4 bin 216 çalışanıyla hizmet verdiğini belirtti.