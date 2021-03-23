  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Emine Erdoğan Manisa'da tezgahın başına geçti dikiş dikti

'da tezgahın başına geçti dikiş dikti

Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Ticaret Bakanı ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile birlikte ’daki bir tekstil fabrikasının programına katılan Cumhurbaşkanı ’ın eşi , bir işçinin masasının başına geçerek dikiş dikti.

Emine Erdoğan Manisa'da tezgahın başına geçti dikiş dikti
İHA

23.03.2021, 18:33

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan Manisa'nın Akhisar ilçesinde bulunan TYH Uluslararası Tekstil AŞ'nin fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette konuşan Bakan Varank, firmanın ülke ve bölge ekonomisine çok önemli katkılar sağladığını, ülkenin dört bir tarafında 9 üretim tesisi, 2 lojistik merkez, 2 planlama ve yönetim merkezi ve toplamda 4 bin 216 çalışanıyla hizmet verdiğini belirtti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Emine Erdoğan Manisa'da tezgahın başına geçti dikiş dikti haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.