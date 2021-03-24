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Haberler Manisa Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Manisa'da acı son

Direksiyon başında geçirdi! 'da acı son

'nın ilçesinde maden sahasında şarampole devrilen kamyonun sürücüsü hayatını kaybetti. İddiaya göre , sürücüsünün geçirerek direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Direksiyon başında kalp krizi geçirdi! Manisa'da acı son
AA

24.03.2021, 14:20

Manisa'nın Soma ilçesinde maden bölgesinde şarampole devrilen kamyonun şoförü yaşamını yitirdi.

Soma Termik Santrali'ne kömür taşımacılığı yapan Ömer Canpas (61) idaresindeki 45 YA 1027 plakalı kamyon, Eynez Mahallesi Maden Sahası Yolu'ndaki rampada seyir halindeyken, geriye doğru hareket edip şarampole devrildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Canpas'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın, Canpas'ın kalp krizi geçirmesi sonucu meydana gelmiş olabileceği belirtildi.

Cenaze, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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