MANİSA'NIN Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeden geçen İzmir-Ankara Karayolunda bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda, ekipler yoğun bir şekilde çalıştı. 3 küreme ve tuzlama aracı ile kara yolunda çalışan ekipler, kara yolunda trafiğin aksamasına da engel oldu. İlçede yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı, hafif şekilde aralıklarla gün içinde devam etti.
■ BATUHAN ULU
Izmir-Ankara Karayolu üzerinde kar mesaisi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.