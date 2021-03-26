Izmir-Ankara Karayolu üzerinde kar mesaisi

MANİSA'NIN Kula ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçeden geçen İzmir-Ankara Karayolunda bir olumsuzluk yaşanmaması için ekipler çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Görüş mesafesinin 10 metreye kadar düştüğü kara yolunda, ekipler yoğun bir şekilde çalıştı. 3 küreme ve tuzlama aracı ile kara yolunda çalışan ekipler, kara yolunda trafiğin aksamasına da engel oldu. İlçede yoğun bir şekilde başlayan kar yağışı, hafif şekilde aralıklarla gün içinde devam etti.

■ BATUHAN ULU