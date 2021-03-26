  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi

'da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi

'nın ilçesinde jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 4 bin 960 adet satışa hazır makaron sigara, 22 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet sigara sarma makinesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi.

Manisa'da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi
İHA

26.03.2021, 22:57

Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, JASAT, istihbarat ve asayiş şube ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi.

İlçeye bağlı İnönü ve Efendi mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 bin 960 adet satışa hazır makaron sigara, 22 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet sigara sarma makinesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.