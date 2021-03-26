Akhisar ilçesinde Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı KOM, JASAT, istihbarat ve asayiş şube ekipleri tarafından kaçak sigara operasyonu düzenlendi.
İlçeye bağlı İnönü ve Efendi mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 4 bin 960 adet satışa hazır makaron sigara, 22 bin adet bandrolsüz boş makaron, 13 adet sigara sarma makinesi, 1 adet faturasız kuru sıkı tabanca, 160 kilogram kıyılmış tütün ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan şüpheli ifadesinin alınmasının ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Manisa'da 22 bin adet boş makaron ele geçirildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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