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Manisa'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

Manisa’nın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatılırken, karda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.