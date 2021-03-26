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Haberler Manisa Manisa'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı

’nın yüksek kesimlerinde etkili olan nedeniyle Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışmaları başlatılırken, karda mahsur kalan vatandaşlar da kurtarıldı.

Manisa'da karda mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı
AA

26.03.2021, 13:03

Manisa'nın Salihli ilçesinde kar nedeniyle yolda mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesi ekiplerince iş makinelerine bağlanan halatlarla çekildi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Demirci, Yunusemre, Şehzadeler, Turgutlu, Salihli, Kula, Ahmetli ve Gördes ilçelerinin yüksek kesimlerindeki kar yağışının ardından yollarda tedbir aldı.

Ekipler, özellikle kırsal mahallelere giden yolların açık tutulması için kar küreme, tuzlama ve solüsyon çalışması yapıyor.

Salihli ile İzmir'in Ödemiş ilçesi arasındaki yolda kar nedeniyle mahsur kalan araçlar, Büyükşehir Belediyesine ait iş makineleriyle çekilerek kurtarıldı. Araçlarda bulunanlar, belediye ekiplerine teşekkür etti.

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