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Haberler Manisa Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

Otomobil ile minibüs çarpıştı: 4 yaralı

26.3.2021

MANİSA Salihli'de otomobil ile minibüsün çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Ankaraİzmir E96 Karayolu Caferbey Kavşağında meydana geldi. İzmir yönüne gitmekte olan Ali S. (30) idaresindeki otomobil, aynı yöne gitmekte olan Serdar S. (23) yönetimindeki minibüse çarptı. Kazada her 2 araç sürücüsü ile minibüste yolcu olarak bulunan Ahmet S. (60) Masum S. (22) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilçedeki özel hastanelere kaldırıldı.

■ EMRE SAÇLI

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