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Haberler Manisa Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi

Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi

İl Jandarma Komutanlığı ve Müdürlüğü tarafından --Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa- Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda helikopterle yapılan trafik denetiminde 66 araç sürücüsüne trafik idari cezası uygulanırken 25 araç da trafikten men edildi.

Trafik ihlali yapanlar helikopterden tespit edildi
İHA

26.03.2021, 15:26

Manisa İl Jandarma Komutanlığı ve Manisa İl Emniyet Müdürlüğü tarafından Akhisar-Salihli-Gölmarmara Devlet Karayolu, Manisa-Turgutlu Devlet Karayolu ve Manisa-Akhisar Devlet Karayolunda bugün, Aydın Jandarma Filo Komutanlığından görevlendirilen helikopterle 10.00 - 12.00 saatleri arasında Manisa İl Jandarma Komutanlığına bağlı 9 Jandarma Trafik Timi, 2 Motosikletli Asayiş Timi ve 6 Jandarma Asayiş Timi, Manisa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı 8 Bölge Trafik ekibi olmak üzere toplam 67 personel ile havadan helikopterle trafik denetimi yapıldı.

Yapılan denetim sonucunda 1207 araç kontrol edilirken, trafik ihlali yapan 66 araç sürücüsüne trafik idari para cezası uygulandı. Yapılan denetim de 25 araç da trafikten men edildi.



Yapılan açıklamada, ilerleyen günlerde 'Sürücülerin yakalanma riskini üst düzeyde tutması maksadıyla' havadan trafik denetimine devam edileceği bildirildi.

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