Çalıntı motosikletle ifade vermeye gitti

MANİSA'DA şüpheli sıfatında ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna çağırılan şahıs, çalıntı motosikletle gelince yakayı ele verdi. Olay, Manisa'nın Aşağı Çobanisa Mahallesinde meydana geldi. Jandarmanın tarafından yürütülen bir soruşturma neticesinde ifadesi alınmak üzere Ö.A. (40) jandarma karakoluna çağırıldı. Karakolna gelen Ö.A'nın kullandığı motosikletin 15 Mart'ta Turgutlu'dan çalındığı belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli Ö.A. mahkemeye sevk edildi.

■ SERKAN ÖZCAN