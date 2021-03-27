Manisa karla kaplandı

MANİSA'NIN yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı yollarda buzlanmaya neden olurken, mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. Manisa Spil Dağı Milli Parkı ile Turgutlu, Salihli, Demirci, Kula, Ahmetli, Gördes ve Demirci ilçelerinin yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı sonrası Manisa Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından tuzlama ve yol açma çalışması başlatıldı. Mahsur kalan vatandaşlar ekipler tarafından kurtarıldı. Öte yandan kar yağışı ile birlikte kartpostallık manzaralar oluştu.

■ NERMİN UÇTU