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Haberler Manisa Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı

’nın ilçesindeki Gürdük Çayından geçmeye çalışan bir araç çayın ortasında akıntıda kaldı. Araçta bulunan iki kişi ve araç, Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Araçlarıyla çayda mahsur kalan iki kişi kurtarıldı
İHA

28.03.2021, 17:52

Manisa'nın Akhisar ilçesi Seyit Ahmet Mahallesi mevkiinden geçen ve debisi yükselen Gürdük Çayından karşıya geçmeye çalışan araç akıntılı suyun içerisinde kaldı. 45 HA 0010 plakalı araç içerisindeki Gönenç Dalçam ve arkadaşı araçta mahsur kalarak Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinden yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler önce araçta mahsur kalan iki kişiyi halatlar yardımıyla araçtan çıkardıktan sonra ekipler, suya saplanan aracı da kurtardı.



Daha önce de aynı çaydan geçmeye çalışan bir aracın suda mahsur kaldığını kaydeden itfaiye ekipleri vatandaşları çay ve dere içinden geçmemeleri konusunda uyararak bu konuda daha dikkatli olmalarını istedi.

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