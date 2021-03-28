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Haberler Manisa Yaşlı adam düştüğü rögardan sağ çıkamadı

Yaşlı adam düştüğü rögardan sağ çıkamadı

Yaşlı adam düştüğü rögardan sağ çıkamadı

28.3.2021

MANİSA'DA 80 yaşındaki yaşlı adam temizlediği rögar çukuruna düşerek can verdi. Olay Yunusemre ilçesinin Merkez Efendi mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın garajında meydana geldi.

Apartmanın tıkanan rögarını temizlemek isteyen Süleyman Yıldırım dengesini kaybederek kuyunun içine düştü. Yaşamını yitiren talihsiz adamı bir süre sonra kız kardeşi buldu.

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