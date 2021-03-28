MANİSA'DA 80 yaşındaki yaşlı adam temizlediği rögar çukuruna düşerek can verdi. Olay Yunusemre ilçesinin Merkez Efendi mahallesi 8 Eylül Caddesi üzerindeki 5 katlı apartmanın garajında meydana geldi.
Apartmanın tıkanan rögarını temizlemek isteyen Süleyman Yıldırım dengesini kaybederek kuyunun içine düştü. Yaşamını yitiren talihsiz adamı bir süre sonra kız kardeşi buldu.
Yaşlı adam düştüğü rögardan sağ çıkamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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