MANİSA Akhisar'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, önceki gün Akhisar Merkez Çarşı'da meydana geldi. Celal Demir (43), husumetli olduğu F.M.D, Ö.O.D, E.D. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan bir kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.
Akhisar’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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