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Haberler Manisa Akhisar’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

Akhisar’da silahlı kavga: 1 ölü, 3 yaralı

30.3.2021

MANİSA Akhisar'da, husumetli iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Olay, önceki gün Akhisar Merkez Çarşı'da meydana geldi. Celal Demir (43), husumetli olduğu F.M.D, Ö.O.D, E.D. ile henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesiyle 4 kişi silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan Demir, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Tedavisi süren diğer yaralılardan bir kişinin durumunun ise ağır olduğu öğrenildi.

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