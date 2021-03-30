Manisa kurallara uyan en iyi 20 il arasında

Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, korona virüs tablosunda sarı renkten turuncu renge bürünen Manisa'nın buna rağmen kırmızı olmayan 23 ilden biri olduğunu hatırlattı. Vali Karadeniz, "Vakalarımızda artış olduğunu daha önceden açıklamıştım. Ancak tekrar o konuşmamada Türkiye genelinde bizden çok daha hızlı bir şekilde vaka artışı yaşadığını da belirtmiştim. Dünkü harita onu gösteriyor. Sadece 23 il kaldı kırmızı olmayan. Bunlardan birisi de Manisa. Tabii turuncuya dönük derken işin bu boyutuna da bakmak lazım. Bu şunu gösteriyor. En azından Manisa halkı kurallara riayet açısından en iyi 20 il arasına girmiş durumda. Bu fedakarlığı göstermiş durumda. Ancak vaka artışlarımızın devam ettiğinin altını çizmek istiyorum. Elbette pazar günü için sokağa çıkma yasağı geldi. Ama ramazandan önceki iki hafta boyunca turuncu da kalmamız sebebi ile cumartesi günleri en azından sokağa çıkma imkanı bulabilecek vatandaşlarımız. Sivil toplum örgütlerinin faaliyetlerinde, bazı etkinliklerde daha önce uygulanan kurallar geçerli olacak" dedi.





Hıfzıssıhha kurulu kararının alındığını ve bu süreç boyunca değişen tek şeyin pazar günü kısıtlamaların yaşanacak olması olduğunu söyleyen Vali Karadeniz, vatandaşların bu mutant virüsüne karşı daha da dikkatli olması gerektiğini ve tedbirlere uymalarında fayda olduğunu vurguladı.





"AİLE İÇİ ZİYARETLERDEN LÜTFEN KAÇINALIM"

Ramazan ayında sürecin belli olduğunu ve Ramazan Bayramı'na kadar sıfıra yakın vakalara ulaşarak en azından yaz mevsimini rahat bir şekilde geçirmeyi hedeflediklerini kaydeden Vali Karadeniz, "Özellikle aileler arası ziyaretin de altını çizmek istiyorum. Şu anda en kritik noktamız bu. Yayılmaların da en yüksek olduğu durum bu. Aile içi ziyaretlerden lütfen kaçınalım. Aileler arası ziyaretleri biraz erteleyelim. Telefonla görüşmeye çalışalım ya da dışarıda sosyal mesafeye dikkat ederek buluşma sağlansın. İnşallah önümüzdeki 1,5 aylık süreci iyi bir şekilde geçiririz" diye konuştu.

Son dakika: İllere göre haftalık vaka haritası güncellendi