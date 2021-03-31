Kendini yakmak isteyen adamı komutan ikna etti

MANİSA Salihli'de işten çıkarıldığı için eylem yapan kişi, benzin bidonu ve tüfekle hayatını sonlandırmak istedi. Olay, Adala Mahallesi'ndeki özel bir firmada meydana geldi. Çalıştığı iş yerinden zorla istifa ettirildiğini söyleyen temizlik işçisi Yüksel Y (51), bir eline benzin bidonu, bir eline tüfek alarak firma önünde eylem yaptı. Eyleminden vazgeçmeyen Yüksel Y'yi olay yerine gelen Jandarma Komutanı Binbaşı Mehmet Alşen ikna etti. Firma önünde eylem yapan Yüksel Y.'nin 3 çocuk babası olduğu öğrenildi.

■ EMRE SAÇLI