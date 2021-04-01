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Haberler Manisa 40 bin lirasını halk otobüsünde unuttu

40 bin lirasını halk otobüsünde unuttu

40 bin lirasını halk otobüsünde unuttu

1.4.2021

MANİSA'DA halk otobüsü sürücüsü Kasım Deren, düğün alışverişine çıkan ailenin aracında unuttuğu, içinde 40 bin lira değerinde altın ve para olan çantayı, sahibine ulaştırdı. Çanta, sahibi olan Havva Gürle'ye (45) teslim edildi.

Sürücü Kasım Deren, "Biz otobüs şoförleri olarak insanların bize evlatlarını emanet ettiği kişileriz. Böyle şeylere tenezzül edecek insanlar değiliz" dedi. Çantası bulununca çok mutlu olan Havva Gürle ise, "Allah razı olsun şoför beyden, sahip çıkmış. Kaybettiğimde çok üzülmüştüm" dedi.

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