Önce kamyona sonra bariyerlere çarptı

MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde, önce kamyona ardından otoyol bariyerlerine çarpan hafif ticari araçtaki Afganistan uyruklu sürücü öldü, 2 kişi yaralandı. İstanbul-İzmir Otoyolu Koldere Mahallesi yakınlarında İzmir yönüne giden, içinde Afganistan uyruklu 3 kişinin bulunduğu ve A.Ö'nün kullandığı 07 GNM 25 plakalı hafif ticari araç, önce aynı yönde seyreden A.S. idaresindeki 10 RC 1969 plakalı kamyona ardından bariyere çarptı. Yolculardan A.Y. (26) olay yerinde hayatını kaybetti. Hastaneye kaldırılan sürücü A.Ö. ile S.M.H.T'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kamyon şoförü A.S. gözaltına alındı.
■ SERKAN ÖZCAN
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