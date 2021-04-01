Takla atan araçta ölümden döndüler

Manisa İstanbul Karayolu'nda, İstanbul yönünden Manisa yönüne seyir halinde Kasım Demirel idaresinde 45 L 0276 otomobil, sağ teker aksının kopması sonucu direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesiyle takla attı. Otomobil orta refüje çarparak ancak durabildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobil içinde sıkışan sürücü Kasım Demirel'e müdahale ederek sıkıştığı yerden çıkardı. Sağlık ekiplerine teslim edilen Demirel ve hafif yaralı Rabia Demirel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikeleri olmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

■ SERKAN ÖZCAN