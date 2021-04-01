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Haberler Manisa Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı

’nın ilçesinde bir işçi, üstüne oturduğu tiner tenekesinin alev alması sonucu yaralandı. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olan Öz'ün tedavisi sürerken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Üstüne oturduğu tiner tenekesi patladı, alevler içinde kaldı
İHA

01.04.2021, 16:45

Olay, Alaşehir Asri Mezarlığı içinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ısınmak için yakılan soba kovasının yanına gelen mezarlık işçisi Osman Öz (51) yakınında bulunan tiner tenekesini alarak üzerine oturdu. Bu sırada tenekeden dökülen tiner, soba kovasına sıçradı.

Tenekenin patlamasıyla bir anda alevler içinde kalan Osman Öz ağır yaralandı. Çalışma arkadaşlarının müdahalesiyle kurtarılan Öz, çağrılan 112 Acil Servis ambulansıyla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada ilk tedavisi yapılan Öz, daha sonra Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesine sevk edildi. Vücudunun çeşitli yerlerinde derin yanıklar olan Öz'ün tedavisi sürüyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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