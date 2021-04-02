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Haberler Manisa 8 yıl sonra yine yandı

8 yıl sonra yine yandı

8 yıl sonra yine yandı

2.4.2021

Manisa'nın Kula ilçesinde dün sabaha karşı, tarihi evlerin bulunduğu mahallede çıkan yangında, ahşap bina küle döndü. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmaması can kaybını önlerken, yangının çıktığı sokak, 8 yıl sonra aynı kaderi tekrar yaşadı.

Yörük Hasanları Halil Ağa Sokak üzerinde, 2013 yılında çıkan yangında 4 tarihi ev tamamen yanarak küle dönmüştü. Anıtlar Kurulu tarafından tescil edilen ahşap evde çıkan yangın, kısa sürede hızla büyüyüp, bitişiğindeki 3 eve daha sıçramış ve toplam 4 tarihi ev, yanarak küle dönmüştü.

BATUHAN ULU

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