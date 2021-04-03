Manisa’da vakalar tırmanısa geçti

YÜKSEK riskli iller arasında yer alan Manisa'da koronavirüs vaka sayılarında artış yaşandı. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz, duruma dikkat çekerek aile ve komşu ziyaretleri yapılmamasını istedi. Şubat ayında koronavirüs vakalarının azaldığı Manisa'da harita bir ayda kırmızıya döndü. Kentte her 100 bin kişide pozitif vaka oranı yüzde 82.72 oldu. Bu oran ile birlikte Manisa'da haftalık pozitif vaka sayısı bin 200', günlük vaka sayısı da ortalama 172'ye yükseldi. Manisa Valisi Yaşar Karadeniz "Manisalı vatandaşlarımız ve esnafımızın tedbirlere uyma konusunda gerekli hassasiyeti göstereceğine inanıyoruz" dedi.

NERMİN UÇTU