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Haberler Manisa Otobüsün altından sag çıkarıldı!

Otobüsün altından sag çıkarıldı!

Otobüsün altından sag çıkarıldı!

3.4.2021

MANİSA'DA karşıya geçmeye çalışan 60 yaşındaki kadına halk otobüsü çarptı. Otobüsün altında kalan kadın mucize eseri sıkıştığı yerden yaralı olarak çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. Kaza, Yunusemre ilçesi Bahtiyar Tosunbaş Bulvarı, Lale kavşağında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, kavşak üzerinden dönmekte olan halk otobüsü karşıya geçen Melahat S'ye çarptı. Talihsiz kadın otobüsün altında kaldı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri otobüsün altında sıkışan kadını sağ çıkarmayı başardı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırılan Melahat S'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN

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