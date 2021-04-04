Manisa’da yetişen alabalığın yüzde 80’i ihraç ediliyor

MANİSA İl Tarım ve Orman Müdürü Metin Öztürk, Manisa'da üretilen alabalıkların yüzde 80'inin işlenerek yurt dışına gönderildiğini söyledi. Manisa'da, Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan izinli 14 adet su ürünleri işletmesi olduğunu belirten Öztürk, "2020 yılında ilimizde üretilip satılan 478 bin 280 kg alabalık üretimi için Bakanlığımızdan 358 bin 710 TL su ürünleri desteklemesi hak edilmiştir" dedi. Öztürk, "Soma'nın Yağcılı Mahallesi'nde üretilen alabalıklar canlı olarak Karadeniz'deki balık üretim tesislerine gönderilerek orada büyütülüp Türk Somonu olarak iç ve dış piyasaya pazarlanıyor" diye konuştu. Su ürünleri av yasaklarının 1 Mart tarihi itibariyle başladığına dikkat çeken Öztürk, özellikle bu dönem balık tüketiminde kültür balığının sofralarda daha çok yer alması gerektiğini ifade etti.

■ CÜNEYT HASÇELİK