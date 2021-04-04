Manisalı genç avukat hayatına son verdi

MANİSA'DA 26 yaşındaki avukat Muhammet Halil Yavuz, eşi tarafından kendisini asmış şekilde bulundu. Olay, Topçu Asım Mahallesi Kumludere Caddesi üzerinde bulunan bir apartman dairesinde meydana geldi. Muhammet Halil Yavuz, cuma gecesi eşi Fikriye Yavuz ile birlikte sabah 4'e kadar film izledi. Bir süre sonra Fikriye Yavuz, uykusu geldiği için yatak odasına geçip yattı. Sabah su içmek için uyanan Fikriye Yavuz, mutfakta eşini doğal gaz borularına asılmış şekilde buldu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yavuz'un hayatını kaybettiğini belirledi. Polis olayla ilgili inceleme başlatırken, Fikriye Yavuz'un verdiği ifadede, "Eşimin bir sorunu yoktu" dediği öğrenildi.

SERKAN ÖZCAN