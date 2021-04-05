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Haberler Manisa Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

tarafından sabah saatlerinden itibaren için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı.

Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı
İHA

05.04.2021, 14:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtına ve kuvvetli rüzgarın 6 Nisan sabah 09.00 ila 22.00 saatlerinde etkili olması bekleniyor.

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