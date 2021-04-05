Manisa için kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 2. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; yarın (Salı) sabah saatlerinden itibaren rüzgarın, güney yönlerden fırtına ve zaman zaman kuvvetli fırtına (60-90 km/sa) şeklinde esmesi beklendiğinden ağaç ve direk devrilmesi, soba ve baca gazı kaynaklı zehirlenme riski, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Fırtına ve kuvvetli rüzgarın 6 Nisan sabah 09.00 ila 22.00 saatlerinde etkili olması bekleniyor.