İşkenceci gelin!

Manisa'da 1 ay önce vefat eden görme engelli 88 yaşındaki Fadime Arslan'ın, ölmeden önce gelini Fadime Arslan (61) tarafından dövülerek işkence gördüğü görüntüler tüyler ürpertti. Görüntüleri çeken ise işkenceci Fadime Arslan'ın 19 yaşındaki gelini Fidan Arslan... Yeni Asır'a konuşan Fidan Arslan, "Eşimin babaannesini kayınvalidem işkence yaparak öldürdü. Kaçmasaydım beni de öldürecekti" dedi. Görüntüler üzerine savcılık harekete geçti, yaşlı kadının mezarı açılıp inceleme yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

VAHŞETİ ANLATTI

Korkunç olay Manisa'nın Selendi ilçesine bağlı Rahmanlar Mahallesi'nde yaşandı. Yıllar öncesine dayanan ve tüyler ürperten olay, 88 yaşındaki görme engelli Fadime Arslan'ın 11 Mart Perşembe günü vefat etmesiyle gün ışığına çıktı. Yaşlı kadının, ölmeden önce aynı adı taşıdığı gelini Fadime Arslan tarafından yıllarca dayak atılarak işkenceye maruz bırakıldığı, gizlice çekilen kamera görüntüleriyle gözler önüne serildi. Bu skandalı ortaya çıkaran ise yaşlı kadın gibi işkenceye maruz kalan 19 yaşındaki gelin Fidan Arslan oldu. Genç kadın çektiği tüm video ve fotoğraflar ile yaşadığı vahşeti Yeni Asır'a anlattı.

'BİR HASTALIĞI YOKTU'

Görüntüleri çektikten bir hafta sonra yaşlı kadının öldüğünü söyleyen genç kadın, "Yaşlıydı ancak öyle önemli bir hastalığı da yoktu. Kadıncağız yaşadıklarına artık dayanamıyordu. Her gün evin içerisinde çığlıklar atıyordu. Yapılacak olan otopsi sonrasında ninemizin işkenceden dolayı ortaya çıkacaktır" dedi.

■ İHSAN KARATAŞ